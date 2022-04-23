«بسيط الدين».. عضو «الأزهر للفتوى» يوضح معنى الإفطار مع دخول الوقت

قال الدكتور محمود السيد صابر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من المعتقدات الخاطئة خلال شهر رمضان، إن بعض الناس فى شهر رمضان لايريد أن يأكل، سواء فى وقت الإمساك أو وقت الفجر أو وقت المغرب، إلا بعدما يسمع المؤذن يقول "أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله"، وكأن الأكل قبل تلك العبارة فى صلاة الفجر يجوز، وقبلها فى آذان المغرب لا يجوز.

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وفى الحقيقة إن الأمر سواء فى الإفطار أو الإمساك، يعنى المفطرات فى آذان الفجر مرتبط بدخول الوقت، فبمجرد دخول وقت الفجر، وهو الوقت المعلوم والمحدد، من قبل الجهات المختصة، وعلماء الفلك فى هذا الإطار، يجب الالتزام به، بمعنى انه اذا اكلت بعد ذلك بثانية أو دقيقة بطل الصيام ويجب إعادته.

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في برنامج "بسيط الدين" الذي تقدمه "الدستور" طوال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه فى وقت المغرب ‘ذا سمع الصائم الآذان صرح له أن يفطر، وأن يأكل، ويكون فى ذلك الوقت صيامه قد تم والوقت قد انتهى، ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، "إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم"، وننصح فى هذا الاطار أن نلتزم بالمواعيد التى حددت والتي نعلمها جميعا من قبل الجهات المختصة بهذا الأمر، فهم ذوي الشأن في هذا الإطار خاصة فى صلاة الفجر، لمن يدعى أن صلاة الفجر ووقت الفجر لا يتناسب مع الوقت السليم، وكل ذلك أكاذيب لا سند لها فعلينا الالتزام بالمواعيد الرسمية الصادرة عن الهيئات المختصة.

وبرنامج "بسيط الدين"، يتناول نفحات وخواطر إيمانية ورمضانية، كما يناقش بعض الفتاوى الشائكة الخاصة بالصيام، وما يفطر وما لا يفطر في شهر رمضان المبارك، وتنشر الحلقات يوميا على قناة "يوتيوب" الخاصة بجريدة " الدستور الإلكتروني" كما تنشر عبر صفحة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" " الدستور نيوز".