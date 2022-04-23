السبت 23 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

اللهم اعنا على شهوات انفسنا.. الدعاء المستحب 22 رمضان

الدعاء
الدعاء

مع حلول اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان المعظم، يبحث المسلمين والمسلمات عن أفضل الأدعية للدعاء بها في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم.

الدعاء المستحب 22 رمضان

1 - "اللهم إني اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي".

2 - "اللهم أعنا على شهوات أنفسنا، وقسوة قلوبنا ، وضعف إرادتنا ، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد غيرك".

3 - “ اللهم انك عفواً كريم تحب العفو فاعفو عنا .. استغفرك ربي وأتوب إليك".

4 - “عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :“ من صلى علي صلاة واحدة، صلى الله عليه عشر صلوات ، و حُطت عنه عشر خطيئات، و رُفعت له عشر درجات ” .

5 - “اللهم في هذا اليوم المبارك اجعله لأعز الـــناس عندي يوما مباركا فيه الدعوة لا تـرد وهبه رزقا لا يعد وافتح له باب في الجنة لا يسد واحشره في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم”.

6 - “اللهُم نستغفرك من كل ذنب يكون سبب في قطع الرجاء، ورد الدعاء، وتوارد البلاء، وترادف الهموم، وتضاعف الغموم، ونستغفرك عن كل وقت لم نذكرك فيه”.

7 - “اللهُم لآ تَجعَلنآ مِن الذينَ ضل سَعيُهم فِي الحَيَآة الدُنيَآ وَهُمْ يَحْسَبُون أنّهُم يُحْسِنُونَ صُنعَآ”.

اللهم يسر لنا امورنا وتجاوز عن سيئاتنا.. دعاء اليوم 22 رمضان

8 - “ٱللهـم آسترنا بستـرك الجميـل .. وآجعل تحت السّتر مآ ترضَى به عنّا .. وآجعل كل ما أوجعنا خيـرة لنا و مغفرة”.

9 - “اللهم إن كثرت ذنوبي فاغفرها، وإن ظهرت عيوبي فاسترها، وإن زادت همومي فازلها، وإن ضلت نفسي طريقها فردها إليك ردًا جميلاً”.

10 - “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ”.

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