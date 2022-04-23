«والله لأبددن شمله بالأسفار».. أشهر طرائف ومواقف العرب في رمضان

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نوادر وطرائف للعرب خاصة بشهر رمضان وبالصيام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتعد هذه الطرائف من مسليات الصوم بالنسبة لهم، وكانت من كتاب التذكرة الحمدونية التي تعد أضخم موسوعة سجلت نوادر العرب وطرائفهم في كافة شئون الحياة، إضافة إلى أنها موسوعة أدبية فكرية تقع في أربعة أبواب هي الأخلاق والأدب والشعر، وفنون النثر، ومتفرقات، كتبها بهاء الدين محمد بن الحسن بن على بن حمدون البغدادي.

وسجل ابن حمدون كاتب الموسوعة الأشهر في القرن الخامس، كافة ما يتعلق بشهر رمضان في باب ضمن أبواب الموسوعة سواء الطرائف الخاصة بالبخل أو الجود أو غيرها من طرائف العرب عن الشهر الكريم، ومن أبرز ما تداوله رواد التواصل والمجموعات الخاصة بالعلماء والشباب وتم كتابتها من كتاب التذكرة الحمدونية، فكانت كالتالي: قال أبو العيناء: كان بالري مجوسي موسر فأسلم، وحضر شهر رمضان فلم يطق الصوم، فنزل إلى سرداب له وقعد يأكل، فسمع ابنه حسًا من السرداب، فطلع فيه، وقال: من هذا؟ فقال الشيخ: أبوك الشقي، يأكل خبز نفسه، ويفزع من الناس.

بينما جاء موقف طريف أيضا في الكتاب عن شهر رمضان وهو: "قيل لأعرابي: قد جاء شهر رمضان، فقال: والله، لأبددن شمله بالأسفار، ومن بين الطرائف التي سجلتها الموسوعة عن الباب المخصص للشهر الكريم، "كتب ماجن إلى صديق له: أما بعد، فقد أظلنا هذا العدو، يعني شهر رمضان. فكتب إليه الجواب: ليكن أهون عليك من شوال".

بينما جاء موقف أخر من المواقف التي حوتها الموسوعة عن طرائف العرب في الشهر الكريم:" أن رجلًا جاء لأبي حنيفة بالمدينة، فقال له: قد وصفوك لي، وأريدك أن تخلصني من يمين عجلت فيها، وقد استفتيت ابن شبرمة، وابن أبى ليلى، وعطاء، وغيرهم، فلم يخرجوني من مسألتى بحال، قال: وما هى؟ قال له: إنى حلفت أن أطأ امرأتي فى شهر رمضان بالنهار، فقال له أبو حنيفة: فإذا أخرجتك عن يمينك تعاود؟ قال: لا. قال: اذهب، فاعمل على أن تسافر بامرأتك ثلاثة أيام. فإذا جاوزت أبيات المدينة، فافطر، وتفطر زوجتك، وطأ، ولا تعاود ما كان منك، واقض أيام فطرك بعد انقضاء سفرك، قال فقبل رأسه، ودعا له، وانصرف.