السبت 23 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تعتزم نشر صواريخ «الشيطان 2» قرب العاصمة موسكو

أرشيفية
أرشيفية

قال رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس دميتري روجوزين، إن بلاده تعتزم نشر أول وحدة عسكرية مسلحة بصواريخ سارمات المسماة بـ"الشيطان 2" ذات القدرات النووية بحلول الخريف المقبل.


وأضاف روجوزين، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن "الوحدة ستتمركز في أوجور في منطقة كراسنويارسك على بعد حوالي 3 آلاف كيلومتر شرقي موسكو".


وأوضح أن صواريخ "سارمات" أو "الشيطان 2"، هي صواريخ باليستية ثقيلة عابرة للقارات، تعد الأقوى من نوعها في العالم، ولا يوجد لها مثيل وتتميز إلى جانب قوتها الفائقة ومداها البعيد جدا، بقدرتها على حمل رؤوس نووية أو مركبات مدمرة فرط صوتية، بالإضافة إلى الرؤوس المتفجرة التقليدية.

 

رئيس وكالة الفضاء الروسية وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس دميتري روجوزين الشيطان 2

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