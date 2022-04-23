السبت 23 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة شقة سكنية بمدينة بدر بالقاهرة الجديدة

حبس
حبس

أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم السبت، بحبس عناصر تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص سرقوا شقة سكنية بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من حد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة 3 أسطوانات بوتاجاز - 2 شاشة LCD) من داخل الشقة محل سكنه.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - أجنه حديدية  -مفك كهربائى وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى وأقروا بتصرفهم في المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما "سيئ النية" مقيمان بدائرة القسم) وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بعلمهما بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

تشكيل عصابي قسم شرطة السبت مديرية أمن كسر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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