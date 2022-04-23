السبت 23 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل طفل خنقًا والتخلص من جثته فى الشرقية

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، تجديد حبس المتهم بقتل الطفل "مصطفى خاطر"، والتخلص من جثته بالزراعات 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت بداية الواقعة بتلقي اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على طفل مقتول بالزراعات بناحية كفر يوسف شحاتة دائرة مشتول السوق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط البحث الجنائي بمركز مشتول السوق، إلى موقع البلاغ، وتبيَّن عثور أسرة الطفل "مصطفى خاطر"- 13 عامًا- طالب بالصف الأول الإعدادى جثة هامدة بناحية الزراعات بالقرية بأرض ملك عمه، وذلك بعد ساعات من اختفائه عن منزل أسرته في القرية عشية الليلة التى اختفى فيها عن منزله، يوم الإثنين الماضى 18 أبريل الحالي.

وجرى نقل الجثة بمعرفة النيابة العامة، إلى مشرحة مستشفى مشتول السوق، وأفاد تقرير مفتش الصحة بحدوث الوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق.

وقررت النيابة العامة بمشتول السوق، نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي، لتشريحها لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها ملابساتها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء عمرو رءوف، مدير البحث الجنائي بالشرقية، وشارك في الفريق ضباط مركز مشتول السوق، وفرع البحث الجنائي بفرقة الجنوب.

وتبيَّن من الفحص والتحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة الطفل "أ. ص"- 17 عامًا- جار المجني عليه في القرية ووجود علاقة نسب بين أسرتيِّ المتهم والمجني عليه، وتبيَّن أن المتهم تعدى على المجني عليه وأنهى حياته بمكان العثور على الجثة، وظل يبحث مع أسرته عنه لكى يخفى الشبهة عنه.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبيَّن في التحقيقات، وبالعرض على نيابة مشتول السوق  قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

طفل امن الشرقية النيابة محافظ السوق

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