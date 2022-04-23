السبت 23 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تواصل التحقيقات حول قيام طالبة طب بقتل زميلها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تواصل نيابة شرق القاهرة الكلية، التحقيقات حول إقدام طالبة بكلية طب، على قتل صديقها بمساعدة أصدقائها بعد رفضه الزواج منها.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين ليسوا مصريين ويحملون جنسية دولة عربية وأن المتهمة الرئيسية روت لصديقتها عما فعلته فأبلغت رجال الأمن عنها وأقرت المتهمة بأنها مرتبطة بعلاقة عاطفية بالمجني عليه ورفض الزواج منها.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات سرية لمباحث مصر الجديدة مفادها اختفاء طالب جامعي فى ظروف غامضة ووجود شبهة جنائية وراء ذلك.

وبعمل التحريات، تبيَّن أن الطالب فى الفرقة الأولى بكلية طب بإحدى الجامعات وكان يرتبط بعلاقة عاطفية بفتاة فى الفرقة الأولى أيضا بكلية الطب وتركها فى الآونة الأخيرة.

ورجحت التحريات تورط الفتاة في اختفائه، وبالقبض عليها وتضييق الخناق اعترفت بقيامها باستدراجه بواسطة صديق مشترك بينهم، وذبحها بسكين و أرشدت عن الجثة والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وحرر المحضر اللازم.

قتل الجامعات زواج نيابة شرق القاهرة تحقيقات فتاة

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وائل لطفي

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النيابة تواصل التحقيقات حول قيام طالبة طب بقتل زميلها

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