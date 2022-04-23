السبت 23 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بقتل زوجته الحامل بنهار رمضان بالإسماعيلية

قتل زوجته
قتل زوجته

قررت نيابة فايد بالإسماعيلية، حبس المتهم بقتل زوجته الحامل في الشهر السادس بنهار رمضان، لخلافات زوجية بقرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد إلقاء القبض عليه، عقب هروبه لمدة 3 أيام بعد اكتشاف الواقعة.

ونجح رجال مباحث مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، فى إلقاء القبض على الزوج المتهم، بعد 3 أيام من اكتشاف الجريمة، وبعد 5 أيام من ارتكابه الواقعة، التى تم اكتشافها بعد يومين من وقوعها.

وقال مصدر أمني، إن الزوج المتهم يدعى "أحمد .ط"، 27، عامًا، مدمن للمخدرات خاصة مخدر الشابو، ودائم الخلاف والتشاجر مع زوجته، التى أقدم على قتلها وهى "مريم ال أ"، 25 عامًا، ولديهم ثلاثة أبناء هم جنا 7 سنوات، ومحمد 4 سنوات وعمر عامين ونصف، ولقيت الزوجة مصرعها على يد زوجها نتيجة الضرب المبرح، بعصا خشبية على جسمها.

كما كشفت التحريات أن الزوج ارتكب الواقعة قبل يومين من اكتشاف الواقعة، وهرب بصحبة أبنائه الثلاثة.

كان قد تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فايد، يفيد بتلقيهم بلاغًا من أسرة المجنى عليها "مريم"، 25 عامًا، مقيمة قرية أبو سلطان بمركز ومدينة فايد، بالعثور عليها مقتولة داخل منزلهم، واتهموا الزوج "أحمد.ط" بارتكاب الواقعة وهرب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم معاينة الجثمان، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعاينة مسرح الجريمة، وانتقل إسعاف نقل الجثمان بعد معاينة الشرطة والنيابة العامة، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى.

شرطة جسم مستشفى حبس زوجية

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وائل لطفي

رسائل توشكى

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