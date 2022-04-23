421 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة الواقية بالجيزة خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط 421 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وتحرير 1242 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 421 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة وتحرير 1242 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجاري استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.