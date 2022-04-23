السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على «جثة عارية» بأكتوبر

العثور على «جثة
العثور على «جثة

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول العثور على جثة سيدة عارية داخل صندوق قمامة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما امرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما أمرت بالاستعلام عن كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان وتفريغها.

كانت البداية بتلقي المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل جوال ملقاة بأحد صناديق تجميع القمامة بالحي ال11 بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وجري فرض كردون أمني بمحيط العثور على الجثة والتي تبين من الفحص أنها لربة منزل عارية داخل جوال، وجري نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

الجيزة ربة منزل النيابة قسم شرطة غرفة عمليات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

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