سيدة للمحكمة: طعن في شرفي ونسب أطفاله بعد 16 سنة ليتهرب من حقوقي

في دعوى طلاق للضرر

"دمر حياتي وأولادي بسبب تصرفاته الجنوني واعتياده خيانتي، وتبديد أموالنا، وعندما أشكو يتهمني بعدم تحمل المسؤولية، والرغبة فى هد زواجنا، لأقرر طلب الطلاق وحقوقي الشرعية، فكان رده التشهير بسمعتي والطعن فى شرفي ونسب أولاده بعد 16 سنة زواج، وذلك حتى يتحايل ويرفض رد حقوقي الشرعية من قائمة منقولات ومؤخر يصل لـ 700 ألف جنيه".

كانت هذه كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وهي تطالب بالطلاق للضرر.

وذكرت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، "كنت أتعرض لأسئلة من أولادي محرجة بسبب التصرفات التي يقدم عليها زوجي، ما دفعني للشكوى لوالدته كثيرا ولكنها كانت تعامله -بدلع- وترفض أن تغضبه وفقا لوصفها، لأعيش في جحيم طوال 16 سنة زواج وأنا متحملة عنفه وإلحاقه الضرر بي، ورفضه تحمل مسؤوليتنا وتبديده الأموال التي يتقاضاه من عمله وأرباح المحال التجارية الخاصة بوالده على السفر والفسح والخروج برفقة أصدقائه وشراء أشياء لسنا بحاجة لها".

- نفقات علاج أولاده تهرب منها وتحملها أهلي



وتابعت، نفقات علاج أولاده تكفل بها أهلي رغم يسار حالة زوجي المادية، وعندما طالبت بالطلاق للضرر وجدت نفسي بلا معيل، بعد أن قرر زوجي هجري واتهامي بتهم مشينة".

وأكملت الزوجة:" بدأت معاناتي معه منذ أن قرر خيانتي، ومؤخرا بدأ فى التهديد بالزواج حتى يدفعني على التنازل عن حقوقي والعودة له في منزل الطاعة، وأصبح أكثر جشعا وعنفا ضدي وإهمالا لحقوقي، بعد أن أهدر كرامتي، ومن وقتها وأنا في المحاكم في مواجهته".