السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأغانى والأشعار الوطنية تشعل حماس جمهور «هل هلالك»

هل هلالك
هل هلالك

شهدت الليلة الـ١٢ للنسخة السادسة من برنامج "هل هلالك"، الذي يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، مجموعة من أشهر الأغاني والأشعار الوطنية احتفالًا بعيد تحرير سيناء، أمس الجمعة، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وقدم الشاعر والكاتب الصحفي محمد أحمد بهجت، باقة متنوعة من الأشعار الدينية والوطنية والاجتماعية وأخرى تتحدث عن رموز الفن في مصر، وتخلل الأشعار عدد من الأغاني الدينية، بالإضافة إلى أغاني زمن الفن الجميل لكبار نجوم الطرب مثل فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وشادية ووديع الصافي، تغنى بها "مالك فارس، ألحان باهر، محمد فوزي" بمصاحبة فرقة الفنان محمد باهر الموسيقية.

بحضور سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والمخرج الكبير عصام السيد، والمخرج الكبير ناصر عبد المنعم، والفنانة دنيا عبد العزيز، والفنان الدكتور هاني كمال وكيل وزارة الثقافة، والفنان شادي سرور مدير عام مركز الهناجر للفنون، والفنان الشاعر حمدي أبو العلا، والفنان طارق كامل.

ويستمتع الجمهور في بداية كل ليلة، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي، أوبريت "الليلة الكبيرة"، الذي يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجي شاكر، وإخراج صلاح السقا.

وفي "ركن الطفل" الذي يحرص القطاع كل عام على تقديمه للأطفال يوميًا بهدف تنمية قدراتهم، من خلال مجموعة من الورش الفنية، يتدرب الطفل فيها على عمل نماذج لأهم سمات شهر رمضان الكريم، إلى جانب عمل نماذج أخرى محببة للأطفال تحت إشراف الفنانة "سها كحيل".

يشار إلى أن برنامج "هل هلالك" بنسخته السادسة، يقدمه القطاع مجانًا للجمهور يوميًا في الثامنة والنصف مساء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتستمر ليالي البرنامج حتى ٢٤ رمضان.

هل هلالك
هل هلالك
برنامج هل هلالك إيناس عبد الدايم قطاع شئون الإنتاج الثقافى المخرج خالد جلال عيد تحرير سيناء الشاعر والكاتب الصحفي محمد أحمد بهجت عبد الحليم حافظ محمد فوزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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