السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسى: القدس فى وجدان كل عربى ومسلم

الرئيس التونسي
الرئيس التونسي

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن القدس في وجدان كل عربي وكل مسلم، وأن قضيتها محل اهتمام كل شخص حر في العالم، داعيًا الله أن يتم استرداد الحق المسلوب في فلسطين، ومهما حدث فإن مقاومتهم لن تلين، وأنه على يقين أن الشعب الفلسطيني والأمة كلها لن تتنازل عن حقهم الشرعي بكل المقاييس.

وذكرت الرئاسة التونسية-في بيان- أن ذلك جاء خلال مشاركة الرئيس سعيد، في مأدبة الإفطار الرمضاني بقصر قرطاج، بحضور رئيسة مجلس الوزراء نجلاء بودن رمضان، وأعضاء الحكومة، وسفراء الدول العربية والإسلامية، ورؤساء مكاتب المنظمات العربية والإسلامية المعتمدين في تونس.

ودعا الرئيس التونسي، أن يحفظ الله فلسطين والقدس الشريف، مؤكدًا وقوف الجميع معهم بكل قوة؛ لأن قضيتهم هي قضية الأمة والإنسانية كلها، وعلى الجميع أن يتذكر أن هناك شعبا تم تهجيره، وأن هناك أرضا تم احتلالها.

الحكومة فلسطين مجلس الوزراء الرئاسة رمضان خلال الدول العربية الشعب الفلسطيني

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وائل لطفي

رسائل توشكى

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