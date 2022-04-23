السبت 23 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع آثار حادث تصادم سيارتين وميكروباص بطريق شبرا بنها الحر

حادث
حادث

دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناشها لرفع آثار حادث تصادم سيارتين ملاكى وثالثة ميكروباص مع دراجة نارية في اتجاه بنها بطريق شبرا بنها الحر بدائرة مركز شرطة بنها محافظة القليوبية وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا، جرى نقلهم لمستشفى بنها التعليمي ومستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة، تصادم سيارتين ملاكى وثالثة ميكروباص مع دراجة نارية، بطريق شبرا بنها الحر اتجاه بنها.

على الفور، انتقل رجال المرور والأمن ومركز شرطة بنها لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع تصادم سيارتين ملاكى وثالثة ميكروباص مع دراجة نارية بطريق شبرا بنها الحر، اتجاه بنها، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا، جرى نقلهم جميعا لمستشفي بنها التعليمي ومستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محافظة القليوبية حادث تصادم دراجة نارية الإدارة العامة للمرور مركز شرطة الإدارة العامة امن القليوبية

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