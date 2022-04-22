السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بـ7 ملايين جنيه.. ضبط عنصر إجرامي بالإسماعيلية وبحوزته 175 كيلو حشيش

حشيش
حشيش

نجحت الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية، وبحوزته 175 كيلو جرام لمخدر الحشيش تقدر قيمتها بحوالى 7 ملايين جنيه بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من متجري وحائزي المواد المخدرة. 

وأكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة أول الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية قيام (سائق – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الدقهلية) بالتردد على دائرة القسم مستقلا سيارة "نقل" ومزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بمخدر الحشيش.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها، وعثر بحوزته على (175 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسيارة لتسهيل ترويج المواد المخدرة فتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالى (7,000,000 مليون جنيه) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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