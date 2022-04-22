الجمعة 22 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع المتهم بقتل زوجته الحامل فى الإسماعيلية

محكمة
محكمة

تجري النيابة العامة بفايد، تحقيقات موسعة مع المتهم بقاتل زوجته لوجود خلافات زوجية بقرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فايد، يفيد بتلقيهم بلاغًا من أسرة المجنى عليها "مريم"، 25 عامًا، مقيمة قرية أبو سلطان بمركز ومدينة فايد، بالعثور عليها مقتولة داخل منزلهم، واتهموا الزوج "أحمد.ط" بارتكابه الواقعة وهرب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم معاينة الجثمان.

وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعاينة مسرح الجريمة، وانتقل إسعاف نقل الجثمان بعد معاينة الشرطة والنيابة العامة، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفي.

الإسماعيلية خلافات وزير الداخلية تحقيقات قاتل زوجته مدير أمن الاسماعيلية النيابة العامة متهم بقتل زوجته

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