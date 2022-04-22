البحرين تدين الاستهداف الإرهابي لمدرسة ومسجد في أفغانستان

أدانت مملكة البحرين بشدة التفجيرات الإرهابية الأخيرة في جمهورية أفغانستان، والتي استهدفت مدرسة ومركزًا تعليميًا في مدينة كابول ومسجدًا في مزار شريف وآخر بمدينة قندوز، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.



واستنكرت وزارة الخارجية البحرينية- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الرسمية- بشدة هذه الأعمال الإجرامية، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين وتتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة، معربة عن تضامنها مع الشعب الأفغاني الشقيق، وخالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



وجددت دعوتها إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية في مكافحة ظاهرة العنف والتطرف والإرهاب بجميع صورها وأشكالها، ومهما كانت دوافعها ومبرراتها.