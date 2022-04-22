الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تسجل صفر وفاة بكورونا لليوم الثلاثين على التوالى

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

أعلنت الجزائر تسجيل 7 حالات إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عبر كامل أراضيها، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة لليوم الثلاثين على التوالي.
وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية- في بيان، اليوم الجمعة- أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى 265 ألفا و761 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و343 شخصا، فيما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و874 حالة.
وأوصت الصحة الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.
كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية، مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

الجزائر كورونا

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وائل لطفي

رسائل توشكى

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