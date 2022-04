الاختيار 3 الحلقة 21.. غضب في الشارع المصري وولائم الإخوان لا تُبالي

كشفت الحلقة ٢١ من مسلسل الاختيار ٣، عن الكيفية التي عاش بها أفراد الجماعة الإرهابية الحاكمة في ذلك الوقت من الحالة الانفصالية التامة بينها وبين الشعب وما يعيشه من غضب واحتقان، إذ أوضحت الحلقة الولائم الضخمة التي كانت تقيمها تلك الجماعة الإرهابية في الوقت الذي كان فيه الشارع المصري يشتاط غضبًا وغيظًا من سياسة هذه الجماعة الفاسدة التخريبية.

كما أظهرت تلك الولائم الضخمة المُبالغ في الإنفاق عليها مقدار الجشع والإسراف الذي كانت تعيشه تلك الجماعة على حساب أموال الدولة وشعبها، ذلك الإسراف الذي يتعارض مع الدين الإسلامي الذي يدعون انتماؤهم قولًا وفعلًا له.

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 الكشف عن تدريب عناصر جماعة الإخوان على العنف في مراكز الشباب.

وتضمنت الحلقة الـ 20 تسريبا للقيادي الإخواني محمد مرسي وخيرت الشاطر، نائب مرشد الإرهابية تضمن هجوما على عصام سلطان، القيادي بحزب الوسط الداعم للإخوان، المحبوس على ذمة قضايا إرهاب.

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

