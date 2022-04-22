الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إفطار جماعي وتكريم حفظة القرآن فى «الحسين بن على» بميت رهينة

الحاج فوزي عباس وجانب
الحاج فوزي عباس وجانب من الشيوخ

شهد مسجد «الحسين بن على» بقرية ميت رهينة بمدينة البدرشين فى محافظة الجيزة، مساء اليوم الجمعة، حفل إفطار جماعي، بحضور عدد من أهالي القرية، فى عادة سنوية لهم خلال شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى أمسية دينية رمضانية.

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وعقب صلاة التراويح بالمسجد، تم تكريم حفظة القرآن الكريم، من الأطفال أقل من 15 سنة، فى المسابقة السنوية التى ينظمها المسجد، بجهود ذاتية من الأهالي، وبحضور حافل من الأطفال الذين ملئوا المسجد.

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وشملت المسابقة عدة مستويات بداية من الحافظين للقرآن الكريم كاملًا إلى خمسة أجزاء، حيث تم مكافأتهم وفقًا لمستواهم.

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الجدير بالذكر أن المسجد يقع فى قلب المقابر بالقرية وتم إنشاؤه فى 2004 وتم تخصيصه إلى وزارة الأوقاف.

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كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد أجرى، اليوم الجمعة، جولة ميدانية لمتابعة أعمال رصف وتطوير عددآ من المحاور المرورية المؤدية للمناطق الأثرية والسياحية والرابطة بين القري بمركز ومدينة البدرشين للوقوف علي نسب التنفيذ وجودة الأعمال المنفذة على الطبيعة.

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تفقد محافظ الجيزة أعمال رصف وتطوير طريق ميت رهينه بطول ٤ كم وعرض 18م موجها  بضرورة الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد مع الالتزام  بالمواصفات القياسية والفنية لتسهيل الحركة المرورية بالطريق ولكي تتحمل عوامل الاستدامة.

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وأكد محافظ الجيزة أن أعمال التطوير تأتي استكمالا للاهتمام الذي توليه الدولة بتطوير المناطق المحيطة والطرق المؤدية للمناطق الأثرية والسياحية لما لها من أهمية كبيرة.


ووجه المحافظ بضرورة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن الي جانب طلاء الأسوار علي جانبي الطريق بشكل موحد ومراعاة تنفيذ المطبات الصناعية ومهدئات السرعة طبقا للمواصفات الفنية لما لذلك من أهمية مرورية اضافة الى أن الطريق يشهد تواجد  للأفواج السياحية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

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إفطار جماعي وتكريم حفظة القرآن فى «الحسين بن على» بميت رهينة

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