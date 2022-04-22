الخارجية العراقية تعقد اجتماعًا للرد على تقرير الحكومة الأمريكية حول حقوق الإنسان

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، أن اللجنة الفنية المكلفة بدراسة التقرير الصادر عن وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة بشأن حقوق الإنسان عقدت اليوم اجتماعها الأول.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة الفنيّة المُكلفة من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الخارجيَّة فؤاد حسين، عقدت اجتماعها الأول لدراسة التقرير الصادر عن وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة، برئاسة وكيل وزارة الخارجيَّة للشئون متعددة الأطراف والشئون القانونيَّة قحطان طه خلف، وبحضور مستشاري رئيس الوزراء حسين علاوي ورئيس دائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجيَّة السفير هشام العلوي، ورئيس دائرة أمريكا وكالةً ميادة عبدالله ياسين، ومعاون رئيس دائرة حقوق الإنسان محمد صاحب مجيد، ومسئول ملف حقوق الإنسان في مكتب السيّد الوكيل في وزارة الخارجيَّة سكرتير أول يحيى إبراهيم، إضافةً إلى مدير دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل".



وأضاف أن "المجتمعين ناقشوا ما ورد في التقرير الصادر عن وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة بشأن حقوق الإنسان والحريات في العراق، كما ناقش المجتمعون وجهات النظر الفنيّة إثر المتابعات التي قامت بها الدوائر الاختصاص".

وفي وقت سابق، عقد وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، اجتماعًا ضم الوكيل الأقدم لشئون العلاقات السياسية والثنائية السيّد نزار الخير الله، ووكيل الوزارة للشئون القانونيَّة ومتعددة الأطراف د. قحطان طه خلف، ورؤساء الدوائر المعنيّة، حقوق الإنسان ودائرة المنظمات والمؤتمرات الدوليَّة ودائرة أمريكا والمكتب الإعلاميّ.

وناقش المجتمعون ما ورد في التقرير الصادر عن وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة بشأن حقوق الإنسان والحريات في العراق، كما استمع السيد الوزير لوجهات النظر الفنية إثر المتابعات التي قامت بها الدوائر الاختصاص.

وأكد الوزير بأن التقرير يفتقر للدقة ويستند في أجزاء منه إلى تقارير صادرة خلال سنوات سابقة، هذا وأوصى معاليه باستمرار الاجتماعات والمتابعات بهذا الشأن.