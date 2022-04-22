الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة طالب قتل على يد فتاة فى القاهرة

جثة
جثة

أمرت جهات التحقيق، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة طالب بكلية الطب، قُتل على يد فتاة بعد أن أقام معها علاقة جنسية كاملة وهجرها ورفض الزواج منها بمصر الجديدة، لبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك وإعداد تقرير مفصل بذلك.

ورد بلاغ إلى رئيس مباحث مصر الجديدة يفيد باختفاء طالب جامعي في ظروف غامضة، ووجود شبهة جنائية وراء ذلك.

وبالتحري تبين أن الطالب في الفرقة الأولى بكلية طب بإحدى الجامعات الحكومية، وكان يرتبط بعلاقة عاطفية بفتاة زميلته بذات بكلية الطب وتركها في الآونة الأخيرة.

وتبين من التحريات تورط الفتاة في اختفائه وعقب تقنين الإجراءات والقبض عليها وبمناقشتها اعترفت بقيامها باستدراجه بواسطة صديق مشترك بينهم، وقتله بسكين وأرشدت عن الجثة والسلاح المستخدم في الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

انتداب الطب الشرعي تشريح جثة طالب قتل فتاة علاقة جنسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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