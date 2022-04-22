الجمعة 22 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

النمو الاقتصادي يتسارع في منطقة اليورو خلال أبريل رغم الحرب الأوكرانية

النمو الاقتصادي
النمو الاقتصادي

سجّل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في أبريل في القطاع الخاص أعلى مستوى له خلال سبعة أشهر، على الرّغم من المخاوف المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والتضخّم، بحسب ما أظهر "مؤشر مديري المشتريات" المركّب الذي أصدرته الجمعة شركة "إس آند بي غلوبل".
والمؤشر الذي يُحتسب على أساس استبيانات شركات ارتفع من 54.9 في مارس إلى 55.8 في أبريل.
وعندما يكون المؤشر فوق عتبة الـ50 فهذا يعني زيادة في النشاط، أما حين يكون تحت هذه العتبة فهو يشير عندها إلى انخفاض في النشاط.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في "إس آند بي غلوبل"، في بيان إنّ "اقتصاد منطقة اليورو بدأ بالتالي الربع الثاني من عام 2022 على أسس أكثر صلابة مما كان متوقّعاً، متجنّباً التباطؤ الذي كان العديد من الخبراء يتوقّعونه".
لكنّ الخبير الاقتصادي لفت إلى أنّ هذا النمو لا يشمل القطاعات الاقتصادية كافة، بل هناك اختلالات مقلقة إذ إنّ النشاط ينمو بوتيرة سريعة في قطاع الخدمات، بفضل رفع القيود التي فرضت لمكافحة جائحة كوفيد، في حين تجد الصناعة نفسها الآن في شبه ركود.
وأضاف "لا يزال ضُعف قطاع التصنيع مصدر قلق رئيسي في حين أنّ الارتفاع المستمر في كلفة المعيشة يمكن أن يعرقل بشكل خطير نمو قطاع الخدمات ما إن يبلغ الانتعاش المرتبط بإعادة فتح الاقتصاد ذروته".

منطقة اليورو الحرب في أوكرانيا أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

الأكثر قراءة

المفتي يكشف حكم الاعتكاف فى المنزل.. وطريقة استغلال العشر الأواخر من رمضان

«البحوث الإسلامية»: معرفة مفاهيم وألفاظ الملحدين يسهم في النقد البنّاء لحركة الإلحاد

«الأرصاد» تحذر: الحرارة ستنخفض 14 درجة مساء اليوم

اعترافات طالبة كلية الطب المتهمة بقتل حبيبها فى مصر الجديدة

الخارجية العراقية تعقد اجتماعًا للرد على تقرير الحكومة الأمريكية حول حقوق الإنسان

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

البحث عن الله على طريقة شاروخان

محمد المعتصم

صناع الضحك السنة دى

سمر عادل

الاحتياطى الأجنبى فى مصر

ماجد حبته

كلام وأرقام فى الاقتصاد

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا بعيون مصرية

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

مدحت بشاى

الاختيار.. وقوانا الناعمة

مؤمن المحمدي

نشيد شالكه

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الإفريقى يدين بشدة قصف غزة واعتداءات المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى