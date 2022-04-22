كنائس الفيوم تحتفل بعيد الجمعة العظيمة.. صور

احتفلت كنائس الفيوم، اليوم، بعيد الجمعة العظيمة، والتي تسبق عيد القيامة المجيد، وأقيمت الصلوات في جميع الكنائس، وتم تلاوة التسبحة والمزامير، باللحن الحزايني، الذي يتلائم مع هذه المناسبة.

وترأس نيافة الحبر الجليل، الأنبا إبرام، مطران ورئيس أديرة الفيوم، صلوات "الجمعة العظيمة"، بكنيسة الشهيد مارجرجس بالفيوم، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس، وسط حضور شعبي كبير، اليوم.

وأدى المصلون، صلوات اليوم في الكنائس، بحضور لفيف من القساوسة والقمامصة وعدد كبير من الشمامسة، والمصلين، منذ الصباح، وحتى الخامسة، مساء اليوم، وسط تواجد أمني، حول الكنائس، لتأمين المصلين.