الجمعة 22 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كنائس الفيوم تحتفل بعيد الجمعة العظيمة (صور)

كنائس الفيوم تحتفل
كنائس الفيوم تحتفل بعيد الجمعة العظيمة.. صور

احتفلت كنائس الفيوم، اليوم، بعيد الجمعة العظيمة، والتي تسبق عيد القيامة المجيد، وأقيمت الصلوات في جميع الكنائس، وتم تلاوة التسبحة والمزامير، باللحن الحزايني، الذي يتلائم مع هذه المناسبة.

IMG-20220422-WA0095

وترأس نيافة الحبر الجليل، الأنبا إبرام، مطران ورئيس أديرة الفيوم، صلوات "الجمعة العظيمة"، بكنيسة الشهيد مارجرجس بالفيوم، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس، وسط حضور شعبي كبير، اليوم.

IMG-20220422-WA0093

وأدى المصلون، صلوات اليوم في الكنائس، بحضور لفيف من القساوسة والقمامصة وعدد كبير من الشمامسة، والمصلين، منذ الصباح، وحتى الخامسة، مساء اليوم، وسط تواجد أمني، حول الكنائس، لتأمين المصلين.

IMG-20220422-WA0092
كنائس الفيوم تحتفل بعيد الجمعة العظيمة صور

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

الأكثر قراءة

المفتي يكشف حكم الاعتكاف فى المنزل.. وطريقة استغلال العشر الأواخر من رمضان

اعترافات طالبة كلية الطب المتهمة بقتل حبيبها فى مصر الجديدة

«الأرصاد» تحذر: الحرارة ستنخفض 14 درجة مساء اليوم

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

مشروعات الإسكان الاجتماعي الإعلان 16 وأوراق التقديم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا بعيون مصرية

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

مدحت بشاى

الاختيار.. وقوانا الناعمة

مؤمن المحمدي

نشيد شالكه

السمّاح عبد الله

عماد الغزالى

حسين دعسة

الوصي الهاشمي وحقائق تؤكد حصانة القدس.. أمام اللجنة الوزارية العربية بعمان

محمد العسيري

فى جزيرة غمام.. من ذاق عرف

محمد المعتصم

المؤلفون فى الأرض «2» عبدالرحيم كمال.. الألفة

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الإفريقى يدين بشدة قصف غزة واعتداءات المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى