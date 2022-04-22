أومونوجينيس.. أكثر ألحان الجمعة العظيمة شهرة بلغتيه القبطية والعربية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بالجمعة العظيمة، وتذكار صلب السيد المسيح على يد اليهود.

وقال المرتل شريف جورج، خريج معهد الأنبا مكسيموس لتأهيل المرتلين بشبرا الخيمة، إن الجمعة العظيمة هو أكثر يوم يمتلئ بالألحان الكنسية، وبه العديد من ألحان الكنيسة إلا أن أشهر ألحان اليوم هو لحن أومونوجينيس الذي يرتله الشعب في الكنيسة يوم الجمعة العظيمة باللغتين القبطية والعربية.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن كلمات اللحن باللغة القبطية تقول: "أومونوجينيس ايوس كى لوغوس توثيئو. ثاناتوس ثاناتوس ثاناتوس ايبارخون كى كاتا ذيكسامينوس. ذياتين ايميتيران سوتيريان ساركوسينئى..آت ريبتوس آت ريبتوس آت ريبتوس اينان اثروبيساس، أو استافروتيس تى اخريستى أو ثيئوس.. ثاناتو ثانوتون، باتيساس ايس أون تيس أجياس اترى آدوس، سين ذوكسازومينوس، توباترى كى تو آجيو ابنيفما تى سوسون ايماس.. آجيوس آجيوس آجيوس أوثيئوس أوذى ايماس آن اثروبوس. جى جونوس اتريبتوس كى ميناس ثيئوس.. آجيوس آجيوس آجيوس ايس شيروس أو ان آس ثينياتو ايبير ايخون. تيس اس شيوس اى بى ذي اكسامينوس.. آجيوس آجيوس آجيوس اثاناتوس أوستافروتيس ذى ايماس. أوتون ذى استافرو ثاناتون ايبوميناس. سار كى كى ذى اكساسوس اين ثاناتو.جى جونوس ايبارشيس آثانوتوس.

آجيا ترياس ايليسون ايماس".

كما ترجم جورج الكلمات إلى اللغة العربية، وقال إنها تقول: "أيها الابن الوحيد الجنس وكلمة الله الذي لا يموت والقابل كل شيء لأجل خلاصنا المتجسد من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم.. بغير استحالة المتأنس المصلوب المسيح الإله.. بالموت داس الموت أحد الثالوث المقدس الممجد مع الآب والابن والروح القدس خلصنا.. قدوس قدوس قدوس الله الذي من أجلنا صار إنسانا بغير استحالة وهو الإله.. قدوس قدوس قدوس القوي الذي أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة.. قدوس قدوس قدوس الذي لا يموت الذي صلب من أجلنا.. وصبر على موت الصليب.. وقبله في جسده وهو أزلي غير مائت أيها الثالوث المقدس أرحمنا".