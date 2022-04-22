الجمعة 22 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 2000 طربة حشيش بسيارة أسمنت معدة لترويجها فى العيد بالإسماعيلية

حشيش
حشيش

تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط سيارة محملة بالأسمنت والحشيش قبل تهريبه وبيعه في الإسماعيلية، خلال حملة من  ضباط وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية برئاسة المقدم أنور القاضي.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء طلعت عبد الهادي يفيد بنجاح ضباط المباحث الجنائية في استهداف سيارة نقل محملة بالأسمنت أمام كوبري الشهيد أحمد منسي محملة بالمواد المخدرة.

وقالت المصادر الأمنية إن النقباء أحمد بيومي وأحمد يحي وأحمد بهاء ومهندس فرغل نجحوا في رصد المخزن السري داخل السيارة، وبتفتيشهم تم ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش مخزنة بطريقة سرية لعدم اكتشافه.

وأضافت المصادر أن القيمة المالية للمضبوطات تجاوزت 10 ملايين جنيه، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وألقى ضباط المباحث الجنائية القبض على سارق السيارة، ويدعى "عماد.س.م" مقيم بدكرنس 40 سنة سائق فيما يجري رجال المباحث مناقشته للتوصل إلى المتهمين الرئيسيين في القضية.

وتحفظت الشرطة على المواد المخدرة والأسمنت ومخدر الحشيش، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

الإسماعيلية حوادث الاسماعيلية آخر حوادث الإسماعيلية اخبار حوادث الاسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر: الحرارة ستنخفض 14 درجة مساء اليوم

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

ضبط متهم بإطلاق النار أثناء مشاجرة فى شوارع المطرية

لماذا أخفى الله ليلة القدر وما علاماتها؟.. «الإفتاء» تجيب

الرعاية الصحية: التأمين الصحي الشامل يغطي علاج جميع الأمراض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السمّاح عبد الله

عماد الغزالى

حسين دعسة

الوصي الهاشمي وحقائق تؤكد حصانة القدس.. أمام اللجنة الوزارية العربية بعمان

محمد العسيري

فى جزيرة غمام.. من ذاق عرف

محمد المعتصم

المؤلفون فى الأرض «2» عبدالرحيم كمال.. الألفة

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

«الرحبانية... تزوجا أنغام الغرب وأنجبا طرب الشرق»

ماجد حبته

حصاد توشكى الخير

محمد عبدالعزيز

إعلان.. إعلان.. إعلان

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الإفريقى يدين بشدة قصف غزة واعتداءات المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى