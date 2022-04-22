ضبط 2000 طربة حشيش بسيارة أسمنت معدة لترويجها فى العيد بالإسماعيلية

تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط سيارة محملة بالأسمنت والحشيش قبل تهريبه وبيعه في الإسماعيلية، خلال حملة من ضباط وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية برئاسة المقدم أنور القاضي.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء طلعت عبد الهادي يفيد بنجاح ضباط المباحث الجنائية في استهداف سيارة نقل محملة بالأسمنت أمام كوبري الشهيد أحمد منسي محملة بالمواد المخدرة.

وقالت المصادر الأمنية إن النقباء أحمد بيومي وأحمد يحي وأحمد بهاء ومهندس فرغل نجحوا في رصد المخزن السري داخل السيارة، وبتفتيشهم تم ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش مخزنة بطريقة سرية لعدم اكتشافه.

وأضافت المصادر أن القيمة المالية للمضبوطات تجاوزت 10 ملايين جنيه، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وألقى ضباط المباحث الجنائية القبض على سارق السيارة، ويدعى "عماد.س.م" مقيم بدكرنس 40 سنة سائق فيما يجري رجال المباحث مناقشته للتوصل إلى المتهمين الرئيسيين في القضية.

وتحفظت الشرطة على المواد المخدرة والأسمنت ومخدر الحشيش، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.