الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 53 ألف طن بضائع بميناء دمياط

دمياط
دمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم الجمعة، 6 سفن بينما غادرت 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة، على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24880 طنا تشمل 4300 طن مولاس و 7020 طن فوسفات و 3600 طن رمل زجاجى و 9960 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28095 طنا تشمل 11849 طن قمح و 7629 طن حديد و 1359 طن خردة و1378 طن خشب زان و5000 طن فول صويا و880 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 3103 أطنان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 455 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 384 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1396 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 98592 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 245764 طنا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2598 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وإمبابة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجا 4785 شاحنة.

دمياط إقليم محافظة دمياط أحداث دمياط ميناء

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