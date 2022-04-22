«تنظيم الاتصالات» يضيف خدمة المحافظ الإلكترونية لـ«My NTRA»

أضاف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة المحافظ الالكترونية لتطبيقه التفاعلي “My NTRA”، والتي يمكن من خلالها وباستخدام الرقم القومي، التعرف على المحافظ الإلكترونية المسجلة باسم المستخدم لدى شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصري ولدى البنوك، مع إمكانية القيام بإلغائها من خلال التطبيق.

ويحق لكل مستخدم فتح ثلاث محافظ الكترونية بحد أقصى طبقًا للأطر التنظيمية الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والبنك المركزي.

وتأتي إضافة خدمات المحافظ الإلكترونية لتطبيق "My NTRA" نتاجًا لما رصده الجهاز من آراء وشكاوى واحتياجات المستخدمين، وفي إطار دور الجهاز في تيسير خدمات الاتصالات الأساسية للمستخدمين من الأفراد والشركات، وتحسين تجربة المستخدمين وتيسير حصولهم على الخدمات من خلال استخدام الهاتف المحمول.

وعلى صعيد خدمات الشركات، أضاف الجهاز خدمات تراخيص استخدام أجهزة الاتصالات اللاسلكية إلى مجموعة الخدمات التفاعلية الخاصة بالشركات، والتي من شأنها إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتصاريح وتراخيص الاتصالات وإجراءات الإفراجات الجمركية والحصول على خدمات الجهاز بشكل إلكتروني من خلال التطبيق، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة في دعم عملية التحول الرقمي.

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تطبيقه التفاعلي "My NTRA" في نهاية العام الماضي، والذي يعد من التطبيقات الرائدة عالميًا من حيث عدد الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي وتكاملها، ووصل عدد مرات تحميل التطبيق حتى الآن حوالي مليوني مرة.

ويتضمن التطبيق العديد من الخدمات التفاعلية على رأسها خدمة أرقامي والتي يمكن من خلالها التعرف على أرقام الخطوط المسجلة باسم المستخدم لدى كل شركة من شركات المحمول العاملة بالسوق المصري بجانب عددها دون الحاجة إلى التوجه لأفرع الشركات، وخدمة الاتصال المباشر بالكود المجاني الموحد للاستعلام أو إلغاء الخدمات الترفيهية، وذلك تماشيًا مع شكاوى المستخدمين التي تم رصدها في الآونة الأخيرة من احتساب مبالغ إضافية على الباقات الشهرية.

كما أتاح الجهاز خدمة خريطة منافذ البيع وهي خريطة تفاعلية يمكن من خلالها التعرف على أماكن وعناوين منافذ البيع المعتمدة لشركات التليفون المحمول العاملة بالسوق، وخدمة منظومة الشكاوى والتي يستطيع المستخدم من خلالها تصعيد شكوى للجهاز من مشغل الخدمة في حالة عدم التمكن من حل الشكوى معه، أو الاستعلام عن الشكاوى المقدمة بالفعل ومتابعتها، وخدمة اختبار سرعة الانترنت والتي تمكن المستخدم من اختبار سرعة خدمات الإنترنت المتصلة بالهاتف المحمول وقياسها سواء من خلال الــ"WiFi" أو الإنترنت المحمول.

ويمكن للمستخدمين تحميل تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "My NTRA" لمستخدمي أنظمة تشغيل "Android" من خلال المتجر الالكتروني Play Store على الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=eg.gov.tra، فيما

ومكن للمستخدمين تحميل التطبيق لأنظمة تشغيل "iOS" من خلال المتجر الإلكتروني App Store على الرابط التالي: https://apps.apple.com/eg/app/my-ntra/id1560585495،

كما يمكن التواصل على رقم 155 للاستفسار عن خدمات ومزايا التطبيق التفاعلي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

