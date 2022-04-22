«الطماطم» تعاود الارتفاع وتراجع أسعار بقية الخضراوات اليوم الجمعة

شهدت أسعار الخضروات انخفاضا خلال الأيام الجارية على مدار الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم وقبل حلول عيد الفطر المبارك، وذلك بعد ارتفاع الأسعار الجنوني الذي شهدته الخضروات في الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم والتي بدأت في الانخفاض بالوقت الحالي.

وبدأت أسعار الخضروات بمختلف أنواعها في الانخفاض تدريجيا، وشهدت أسعار الخضروات داخل الأسواق، اليوم الجمعة، انخفاضا كبيرًا، عدا الطماطم والتي عاودت الارتفاع مرة أخرى وتراوح سعر الكيلو الواحد ما بين 10 و15 جنيها بعد أن كانت انخفضت لـ5 و8 جنيهات بمختلف الأسواق والمناطق.

حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الجمعة، بسوق منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، والتي بدأت تنخفض خلال الأيام الجارية بعد الارتفاع الشديد الذي شهدته منذ بداية شهر رمضان الكريم، ورصدت "الدستور" أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة وحركة الإقبال والبيع والشراء والتي جاءت على النحو التالي.

وشهدت الأسواق إقبالًا واسعًا من قبل المواطنين خلال أيام شهر رمضان الكريم، واليوم الجمعة، حيث يحرص المواطنون على شراء احتياجاتهم وتخزين السلع الغذائية من الخضروات واللحوم لسد احتياجاتهم، حيث بدأ العديد من المواطنين في التوافد على الأسواق لشراء مستلزماتهم خاصة بعد بداية انخفاض الأسعار الكبير الذي شهده العديد من السلع والخضروات داخل الأسواق.

أسعار الخضروات اليوم الجمعة

شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس انخفاضا حيث انخفض سعر البطاطس لـ3 و5 جنيها، البصل 2 و3.5 جنيها للكيلو الواحد، الفاصوليا 5 و8 جنيهات، الجزر تراوح ما بين 4 و5 جنيهات، الباذنجان ما بين 6 و8 جنيهات للكيلو الواحد، الفلفل الرومي وصل سعر الكيلو لـ10 جنيهات، الملوخية تراوحت ما بين 8 و10 جنيهات، الخيار تراوح ما بين 6 و8 جنيهات، استقر سعر الثوم عند 4 و5 جنيهات، وعاودت أسعار الطماطم الارتفاع ليتراوح سعر الكيلو بين 10 و15 جنيها بعد أن كانت انخفضت لـ5 و6 و10 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة

وانخفضت أسعار الفاكهة أيضا خلال الأيام الجارية، حيث تراوح سعر البرتقال ما بين 3.5 و6 جنيهات، اليوسفي تراوح سعره من 3 لـ7 جنيهات، الموز 8 لـ12 جنيهاً، الفراولة تراوح سعرها ما بين 8 و12 جنيهًا، والجوافة 12 جنيهًا، وتراوح سعر التفاح ما بين 25 و35 جنيهًا، كما وصل سعر كيلو الأناناس لـ15 جنيها، والبطيخ تم طرحه ويتراوح سعره ما بين 10 و20 جنيها.