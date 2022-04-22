الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرلمان العربي يعقد اجتماعا عاجلا لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين غدا

البرلمان العربي
البرلمان العربي

يعقد مكتب البرلمان العربي اجتماعا عاجلا برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، غدا السبت، لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين والجهود الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والمقدسات وحشد الدعم لنصرة القضية الفلسطينية، ووقف انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال.

وأكد البرلمان العربي أن الاجتماع سيناقش الجرائم والانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال بمدينة القدس المحتلة واعتداءاتها على المسجد الأقصى المبارك والتي تمت في الفترة الأخيرة وخصوصا خلال شهر رمضان، محذرا من انفجار الأوضاع بعد هذه الاعتداءات، ومشددا على دعمه ومساندته للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية.

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«التعاون الإسلامي» تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

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رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

وأشار البرلمان العربي إلى تضامنه التام مع القيادة الفلسطينية ودعمه الكامل لكفاح الشعب الفلسطيني والمطالبة بنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين.

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وائل لطفي

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