الجمعة 15 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

أدان عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف والاعتداء على المصلين.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك، والتعدي على المصلين الموجودين في باحاته يعد انتهاكًا لحرمة المسجد الأقصى، واستفزازا لمشاعر المسلمين، وانتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان التي ينادي بها المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته وهو ما يستوجب موقفا دوليا حاسما لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني . 

ودعا "العسومي" إلى ضرورة وقف كافة الممارسات التي تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين والمقدسين، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك وما له من خصوصية كبيرة لدى المسلمين.

وحذر رئيس البرلمان العربي ، من مغبة هذا التصعيد الخطير، مؤكدا  أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تضرب عرض الحائط بالاتفاقيات والقوانين الدولية، وسط صمت المجتمع الدولي الذي من المفترض أن يتحرك لمنع هذه الممارسات العدوانية التي يقوم بها الاحتلال تجاه المصلين والمدنيين الأبرياء، داعيا في الوقت ذاته المنظمات الدولية المعنية إلى التدخل السريع والعاجل لوقف ممارسات وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، والاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى المبارك والمقدسيين.

ودخلت قوات الأمن الإسرائيلية الحرم الشريف في القدس قبل فجر اليوم، حيث تجمع آلاف الفلسطينيين لأداء الصلاة في شهر رمضان، ما أدى إلى اشتباكات.

وذكرت إسرائيل أن قواتها توغلت لإزالة الحجارة التي كانت قد جمعت تحسبا لأعمال عنف.

وتأتي الاشتباكات في وقت حساس بشكل خاص. يتزامن شهر رمضان هذا العام مع عيد الفصح، وهو عطلة يهودية رئيسية لمدة أسبوع تبدأ يوم الجمعة عند غروب الشمس، والأسبوع المسيحي المقدس، الذي ينتهي بعيد القيامة.

وشهد المسجد الأقصى، فجر اليوم الجمعة، عمليات اقتحام من قبل القوات الإسرائيلية في القدس الشرقية ما تسبب في اشتباكات مع المصلين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: "تعاملت طواقمنا مع 158 إصابة في المواجهات التي دارت داخل باحات المسجد الأقصى المبارك".

عادل بن عبد الرحمن العسومي البرلمان العربي القوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى تدنيس المسجد الأقصى

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