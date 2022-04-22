إصابة عامل بالمعاش فى حادث تصادم دراجة بخارية بسوهاج

أصيب مُسن في العقد السادس من العمر بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر اصطدام دراجة بخارية به أثناء عبوره الطريق، بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، بالجسم وتم تحويله إلى المستشفى الجامعي، لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ بوجود حادث تصادم على الطريق الزراعي الغربي دائرة المركز، ووجود حالة إصابة جراء الحادث.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة المدعو "عطية أ أ" 24 عامًا، عامل، ويقيم دائرة قسم شرطة طهطا اختل مقود القيادة في يده واصطدم بالمدعو "رمضان أ م" 60 عامًا، بالمعاش، ويقيم دائرة المركز حال عبوره الطريق، مما أدى إلى إصابته بكسر في الساق اليمنى، وكدمات متفرقة بالجسم وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، والحالة العامة خطرة.

بسؤال كلٍ من قائد الدراجة البخارية وشقيق المُصاب، المدعو "أحمد أ م" 67 عامًا، بالمعاش، ويقيم دائرة المركز، أفادا بمضمون ما تقدم، ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة التي كلفت بسرعة تكثيف التحريات حول الواقعة.