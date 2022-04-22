الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

.عبدالرحمن أبو زهرة.
.عبدالرحمن أبو زهرة.

كشف الموسيقار أحمد أبو زهرة، عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالده الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة. 

نشر "أبو زهرة" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة مع والده، وعلق عليها: "بعد نجاح العملية التي قام بها اللواء الدكتور رءوف العباسي، والاهتمام والرعاية الممتازة في مجمع الجلاء الطبي، أحب أن أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور رءوف العباسي على إجراء العملية الصعبة للوالد بعبقرية".

وتابع: "واللواء الدكتور أحمد عبدالرءوف بلاسي، مدير مجمع الجلاء الطبي على الاهتمام والرعاية من جميع العاملين بالمجمع، وكل الأطباء والممرضين والممرضات الذين أحاطوا بابا بحبهم واهتمامهم ورعايتهم طوال فترة وجوده بالمستشفى، ما ساعد على تحسن حالته الحمد لله"، مضيفًا: "كما أتوجه بالشكر لكل من قام بالدعاء للوالد والاتصال للاطمئنان عليه والاهتمام بمتابعة حالته".

تعرض الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، إلى كسر في منطقة الحوض، في شهر مارس الماضي، ونقل إلى العناية المركزة على مدار 5 أيام، وكان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية لعلاج كسر الحوض، ولكن يتطلب الأمر استقرارا في حالته الصحية.

وأعلن الموسيقار أحمد أبو زهرة، أن والده خضع للجراحة في يوم 9 أبريل الجاري، ونقل بعد ذلك إلى العناية المركزة، حيث إن العملية كانت تعتبر صعبة بسبب الحالة الصحية والتقدم في العمر.

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عملي فنان مستشفى الجلاء تطورات الحالة الصحية عبدالرحمن أبو زهرة

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وائل لطفي

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