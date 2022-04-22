الجمعة 22 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أولياء أمور طلاب اللغات بالثانوية العامة يطالبون بتعريب «البابل شيت»

الثانوية العامة
الثانوية العامة

طالب أولياء أمور طلاب اللغات الثانوية العامة بتعريب ورقة البابل شيت مثل ورقة الأسئلة.

وقالت دعاء صالح، ولي أمر طالبة بالثانوية العامة: «نطالب نحن طلاب اللغات بوجود ورقة بابل شيت مترجمة، مثل كراسة الأسئلة تماما».

وأوضحت أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعلن منذ بداية العام السماح بتعريب المواد العلمية لمدارس اللغات لمن يرغب.

وأضافت: «بناء على هذا القرار فهناك طلاب كثيرون استفادوا من هذا القرار، وعليه نطالب بترجمة ورقة بابل شيت كالتالي (1.a..b..c..d)  إلى (١. ا.. ب.. ج.. د) أو أن تكون مترجمة في ورقة منفصلة».

وفي السياق، قالت منى إبراهيم، ولي أمر، إن تعريب ورقة البابل سيساعد الطلاب على الحل سريعاً دون أي عوائق، خاصة أن ورقة الأسئلة معربة.

التربية والتعليم والتعليم الثانويه العامة ٢٠٢٢ متحانات الثانويه العامة لجان النظام والمراقبة الطلاب المكفوفين التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب المدارس

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

الأكثر قراءة

لماذا أخفى الله ليلة القدر وما علاماتها؟.. «الإفتاء» تجيب

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

مجلة علمية أمريكية تبرز الاكتشاف الأثري الأخير في «تبة مطوح» بالإسكندرية

أمريكا تشدد على وجود حكومة فعالة في اليمن لتعزيز جهود إنهاء الصراع

مصر في الصحف العربية| تصريحات الرئيس السيسي و«الاختيار 3» الأبرز

ضبط 2001 مخالفة لقائدي الدراجات البخارية لعدم ارتداء الخوذة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصي الهاشمي وحقائق تؤكد حصانة القدس.. أمام اللجنة الوزارية العربية بعمان

محمد العسيري

فى جزيرة غمام.. من ذاق عرف

محمد المعتصم

المؤلفون فى الأرض «2» عبدالرحيم كمال.. الألفة

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

«الرحبانية... تزوجا أنغام الغرب وأنجبا طرب الشرق»

ماجد حبته

حصاد توشكى الخير

محمد عبدالعزيز

إعلان.. إعلان.. إعلان

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الإفريقي يدين بشدة قصف غزة واعتداءات المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى