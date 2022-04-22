أولياء أمور طلاب اللغات بالثانوية العامة يطالبون بتعريب «البابل شيت»

طالب أولياء أمور طلاب اللغات الثانوية العامة بتعريب ورقة البابل شيت مثل ورقة الأسئلة.

وقالت دعاء صالح، ولي أمر طالبة بالثانوية العامة: «نطالب نحن طلاب اللغات بوجود ورقة بابل شيت مترجمة، مثل كراسة الأسئلة تماما».

وأوضحت أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعلن منذ بداية العام السماح بتعريب المواد العلمية لمدارس اللغات لمن يرغب.

وأضافت: «بناء على هذا القرار فهناك طلاب كثيرون استفادوا من هذا القرار، وعليه نطالب بترجمة ورقة بابل شيت كالتالي (1.a..b..c..d) إلى (١. ا.. ب.. ج.. د) أو أن تكون مترجمة في ورقة منفصلة».

وفي السياق، قالت منى إبراهيم، ولي أمر، إن تعريب ورقة البابل سيساعد الطلاب على الحل سريعاً دون أي عوائق، خاصة أن ورقة الأسئلة معربة.