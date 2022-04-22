غدا.. القومية للفنون الشعبية والسيرك القومي في الليلة الـ 13 لبرنامج «هل هلالك»

تنطلق فعاليات الليلة الـ١٣ للنسخة السادسة من برنامج “هل هلالك”، الذى يقدمه قطاع الإنتاج الثقافي مجانا يوميا للجمهور، بباقة متنوعة من فقرات الفن الشعبي، فى الثامنة والنصف مساء غدا السبت على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتستمر ليالي البرنامج حتى 24 رمضان.

حيث يشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، غدا السبت، بمجموعة من أشهر استعراضات الفرقة القومية للفنون الشعبية بإشراف المخرج هانى النابلسى مدير عام الفرقة، وأيضا يشارك البيت بفقرات مشوقة ومتنوعة من فنون السيرك، تحت إشراف الفنان وليد طه مدير عام السيرك القومي.

ويستمتع الجمهور كل ليلة، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي، أوبريت "الليلة الكبيرة"، الذى يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر، وإخراج صلاح السقا.

وفي "ركن الطفل" الذى يحرص القطاع كل عام على تقديمه للأطفال يوميا بهدف تنمية قدراتهم، من خلال مجموعة من الورش الفنية، يتدرب الطفل فيها على عمل نماذج لأهم سمات شهر رمضان الكريم، إلى جانب عمل نماذج أخرى محببة للأطفال تحت إشراف الفنانة سها كحيل.