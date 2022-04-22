وزيرة التعاون تشارك فى فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد

توجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ للمشاركة في فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021؛ بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.

وتنعقد اجتماع الربيع لأكبر مؤسستين دوليتين خلال شهر أبريل الجاري، في وقت تواجه فيه جهود التنمية في العالم تحديات غير مسبوقة على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد العالمي، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا على سلاسل التوريد ومعدلات التضخم.

وبصفتها محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر شركاء التنمية، لجمهورية مصر العربية، تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات حيث من المقرر أن تتحدث في عدد من الفعاليات المهمة؛ لمناقشة التحديات التي تواجه الدول النامية والناشئة في مصر.

وفي إطار الاستعدادات لاجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، شاركت "المشاط"، في الاجتماع الدوري لمجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية G-24، الذي عقد افتراضيًا، حيث شهدت الاجتماع مناقشة مع مدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي حول تحقيق تعافي مستدام واحتوائي، كما شاركت وزيرة التعاون الدولي في المائدة المستديرة التي عقدت افتراضيًا حول التمويل الأخضر.

وخلال الاجتماعات التي تعقد في الولايات المتحدة الأمريكية، من المقرر أن تلتقي "المشاط" عددا من محافظي الدول الصديقة لدى مجموعة البنك الدولي؛ لمناقشة العلاقات الاقتصادية الثنائية، كما تعقد لقاءات مع ممثلي الإدارة الأمريكية، وكذلك مؤسسات التمويل والتنمية الأمريكية، كما تلتقي وزيرة التعاون الدولي ممثلي مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف؛ لمناقشة العلاقات المشتركة مع مصر وجهود التعاون الإنمائي، كما تشارك وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات دولية لمناقشة العديد من الموضوعات التي تواجه جهود التنمية في العالم من بينها العمل المناخي والتمويل الأخضر.

وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي لجمهورية مصر العربية نحو 26.5 مليار دولار، وتضم 362 مشروعًا، وتعمل وزارة التعاون الدولي على تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي يتكون من ثلاثة مبادئ، هي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.

ويشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجالس محافظي مجموعة البنك الدولي، التي تُعقد لهذا العام في الفترة من 18 إلى 24 أبريل 2022، محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميون لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتتصدر اجتماعات الربيع اجتماعاتُ لجنة التنمية المشتركة واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية التابعة للصندوق، وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين. وتُعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية، وكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي، والتنمية الدولية، والأسواق المالية العالمية.