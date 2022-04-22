الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتشال جثة شاب من ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة في القليوبية

غريق في مياه ترعة
غريق في مياه ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية التابعة لمديرية أمن القليوبية، من انتشال جثة غريق داخل مياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة ونقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وجود شاب غريق داخل مياه ترعة الإسماعيلية.

وانتقلت على الفور، الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية لانتشال جثمان الشاب الغريق، وتبيَّن من الفحص أنه يُدعى (محمود محمد عبيد) ويبلغ من العمر 15 عامًا، من منطقة الشرقاوية التابعة لقسم أول شرطة شبرا الخيمة. 

وكلَّفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

شبرا الخيمة القليوبية غريق المسطحات المائية قوات الانقاذ النهري انتشال جثة غريق

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وائل لطفي

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