مصر في الصحف العربية| تصريحات الرئيس السيسي و«الاختيار 3» الأبرز

اهتمت الصحف العربية، اليوم الجمعة، بالعديد من الأحداث والأخبار المهمة في مصر خلال الساعات الماضية، والتي من بينها تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول إطلاق حوار سياسي شامل، وإدانة القاهرة للحادث الإرهابي في أفغانستان، وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز الأحداث المصرية عبر الصحف العربية.

«واس»

سلطت وكالة الأنباء السعودية «واس»، الضوء على إدانة مصر للتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا وسط مدينة مزار شريف، شمال أفغانستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.

وكانت وزارة الخارجية أكدت في بيان لها، أهمية تظافر جميع الجهود من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكل أشكالها وصورها.

«البيان» الإماراتية

ركزت الصحيفة الإماراتية على قرار الفيفا حول مسألة إعادة مباراة مصر والسنغال.

وقالت الصحيفة إن الجماهير المصرية تنتظر قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم حول إعادة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022، والذي من المقرر أن يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة على خلفية شكوى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، لما صدر بحق البعثة المصرية من الجماهير السنغالية في داكار.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة إنفاتنينو، على شكوى مصر، فمن المفترض إقامة مباراة مصر والسنغال في قطر خلال شهر يونيو المقبل، وسيتم تحديد موعدًا لمباراة السنغال ومصر في قطر ضمن منافسات ملحق كأس العالم الذي سيقام في قطر خلال شهر يونيو 2022.

«العربية»

اهتمت القناة بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقد حصاد القمح فى توشكى.

وركزت القناة على دعوة الرئيس السيسي، إلى حوار سياسي شامل يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة في مصر.

وأكد الرئيس السيسي، أن الدولة أرست مبدأ المواطنة وعدم التفرقة بين المصريين على أساس الدين، مشيرًا إلى أن الدولة تجاوزت محاولات التفرقة بين المسلم والمسيحي، وممارساتها خلال الآونة الأخيرة استهدفت التأكيد على أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات ولا يوجد تمييز بين شخص وآخر.

كما ركزت القناة على ما تم تداوله خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حول مسلسل أكرم حسني الجديد والأغنية الخاصة به مع الفنانة هنادي مهنا "ستو أنا".

وأجرت القناة حوارًا مع أكرم حسنى حول مسلسل "مكتوب عليا" وخاصة أن هناك العديد من النجوم وعلى رأسهم محمد صلاح الذين أكدوا أنه من الأعمال الكوميدية المميزة في الموسم الرمضاني الحالي.

وكشف أكرم حسني، خلال الحوار عن كواليس أغنية المسلسل "ستو أنا" التي حققت ملايين المشاهدات، والتحدي الذي شارك به العديد من نجوم الوسط الفني، وأيضًا كواليس العمل والتحضيرات له، وعلاقته بخالد الحلفاوي وتصدره للتريند خلال الفترة الماضية.

«المرصد» الليبية

ركزت الموقع الليبي على تفاصيل وتطورات الحلقة العشرون من مسلسل "الاختيار 3".

وتناولت التسريب الجديد للمعزول محمد مرسي، ونائب مرشد جماعة "الإخوان" خيرت الشاطر.