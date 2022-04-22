برلماني: «حياة كريمة» مبادرة رئاسية غيرت وجه الصعيد

قال النائب سعودي عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، إن أهم ما يميز المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إنه لأول مرة تنفذ مبادرة بمثل هذا الحجم لتطوير وتنمية الريف المصري، حيث تأخذ على عاتقها تطوير 1500 قرية مصرية وباستمارات تصل إلى 500 مليار جنيه، علاوة على أنها مبادرة شاملة، تشمل الاهتمام بالصحة والتعليم وبناء المستشفيات والمصانع وتعزيز البنية التحتية.

وأشاد عضو مجلس النواب، في بيانه اليوم، بإنجازات مبادرة حياة كريمة الرئاسية في مختلف محافظات الصعيد، حيث تتوسع في توصيل شبكات المياه والكهرباء والغاز والانترنت وكافة مرافق الحياة الأساسية، ومجمعات خدمية ومجمعات زراعية وصناعية، في مبادرة للتنمية الشاملة بإمكانيات الدولة المصرية.

وأكد أن هناك الكثير من المشاريع العملاقة عبر مبادرة حياة كريمة في نحو 192 قرية بنطاق 5 مراكز مستهدفة بمحافظة المنيا، تتنوع ما بين محطات عملاقة للصرف الصحي، وأخرى للمعالجة، ومشاريع صحية واعدة، لتطوير عشرات من المستشفيات والوحدات الصحية وغيرها.

وأوضح أن حالة العمل في المشاريع الخدمية والزراعية والبنية التحتية والمشاريع والمجمعات الصناعية بالمنيا، ومختلف محافظات الصعيد، تؤكد بلا شك أن حياة كريمة مبادرة رئاسية، غيرت وجه الصعيد وتدفع به للمستقبل.