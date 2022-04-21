الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«المهن التمثيلية» تُحيل بدرية طلبة للتحقيق بسبب ريهام حجاج

بدرية طلبة
بدرية طلبة

قررت نقابة المهن التمثيلية تحويل الفنانة بدرية طلبة إلى الشؤون القانونية وذلك بعد تصريحاتها ضد الفنانة ريهام حجاج اثناء استضافتها في احد البرامج التلفزيونية.

وتقدمت محامية الفنانة ريهام حجاج بشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية ضد الفنانة بدرية طلبة، معربة عن غضبها من تصريحاتها التليفزيونية التي اعتبرتها إهانة صريحة لها وتطاولا في حق موكلتها.

وتشارك الفنانة ريهام حجاج في المارثون الرمضاني الحالي بمسلسل “يوتيرن” والمعروض عبر عدد من القنوات الفضائية خلال شهر رمضان الجاري.

ويعرض المسلسل على قناة cbc الساعة 6:15، وعلى منصة watch it وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل النجوم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد، محمود حجازى.

نقابة المهن التمثليلة الفنان اشرف زكي الفنانة بدرية طلبة بدرية طلبة الفنانة ريهام حجاج ريهام حجاج محامية الفنانة ريهام حجاج

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