الاختيار3 الحلقة 20| كواليس مخطط «صكوك الإخوان» لرهن أصول الدولة

دارت أحداث الحلقة 20 من مسلسل الاختيار 3، حول مشروع صكوك الجماعة الإرهابية الذي نجحت الدولة في إحباطه، حيث أقر الرئيس المعزول محمد مرسي في مايو 2013 مسودة قانون تجيز للمرة الأولى إصدار صكوك سيادية من شأنها إمكانية بيع أو رهن أصول الدولة.

واستطاعت الدولة مواجهة مشروع الإخوان الوقوف في وجه هذا المشروع، وإقامة تعديلات نهائية عليه بحيث لا تمكن أحدًا من بيع أو رهن أيًا من أصول الدولة، كما كان الحال في القانون القديم.

وأثار مشروع قانون الصكوك الإسلامية جدلًا واسعا عند طرحه في أواخر عام 2012 ورفضه الأزهر قائلا إنه يضم مواد تتيح تأجير أو رهن أصول تمتلكها الدولة، كما قال عنه خبراء إنه لا يخلو من مخاطر على مقدرات الدولة وما تملكه.

الاختيار 3

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 أحداث مظاهرات المصريين أمام مكتب الإرشاد، واستخدام أعضاء الجماعة الإرهابية العنف في مواجهتها.

وتضمنت الحلقة الـ 19 تسريبا جديدا لنائب مرشد الإرهابية خيرت الشاطر، وفيه يضع خطة شيطانية لحكم مصر.

أبطال مسلسل الاختيار 3

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.