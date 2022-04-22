تصل لـ25 ألف جنيه.. تاجر العملات القديمة يكشف أسرارها وأسعارها (فيديو)

كل ما هو قديم له قيمته وتميزه، ويتربع على ذلك العملات القديمة سواءً الورقية أو المعدنية والتي حظيت باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد أن أصبحت محل بحث الكثير بسبب الأسعار المرتفعة للعملات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأجرت "الدستور" بثًا مباشرًا مع أحد العاملين في تجارة العملات الورقية والمعدنية القديمة بمحافظة الإسكندرية.

العملات المصرية القديمة

ويقول كرم كمال، أحد العاملين في هواية بيع وشراء العملات القديمة، إن كل عملة ولها قيمتها وسعرها، وتحديد السعر يكون على حسب تاريخ العملة وحالتها التي تختلف من واحدة لأخرى حتى وإن كانت من نفس فئة العملة.

وأضاف لـ"الدستور" أن العملات القديمة لديها متخصصو، من محبي هواية اقتناء العملات والتي تحولت مع البعض لمهنة عمل فيها وتعرف على الفنيات الخاصة بها، ولكنها تظل هواية سواءً لتاجر العملات القديمة أو من يشتريها لاقتنائها ويبحث دائما على كل ما هو قديم.

العملات المصرية القديمة

وأوضح أنه ليس كل من يمتلك عملات قديمة يستطيع تقييم السعر، وبسبب تداول أسعار وهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من يمتلك أي عملة يشعر أن لديه ثروة، ولكن العاملين في تلك المهنة هم من يقيموا كل ورقة أو عملة، بحسب قدم إصدار العملة وبحسب حالة الورقة التي تؤثر تأثيرا كبيرا في سعرها.

وأشار إلى أن أغلب الأسعار التي يتم عرضها عبر الإنترنت مبالغ فيها، وليست حقيقية، وأغلى عملة من العملات القديمة حاليا هو الجنيه الجملين، وهو أول طباعة للعملة الورقية المصرية، هو ويصل سعره لـ200 ألف جنيه، ولكنه عملة نادرة وغير موجود إلا مع شخص أو شخصين أعلنوا عن امتلاكهم له.

العملات المصرية القديمة

وتابع أنه بعد الجنيه الجملين في السعر يأتي الجنيه المعبد ويصل لـ25 ألف جنيه، ثم الجنيه الجمل الواحد، وجنيه الفلاح، وحسب حالة الورقة أقلها 2000 جنيه وحتى 20 ألف، فضلًا عن الورق المميز مثل العشر قروش والـ5قروش الدولة المصرية ويطلق عليها «المقشرة» وأسعارها من ألف وحتى 4 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن لديه مجموعة من العملات، منها جنيه الملك فاروق، وخمسة جنيه الملك فاروق، و10 جنيه النخيل، و5 جنيه واجهة البنك الأهلي، لافتًا إلى أن حالة الورقة تفرق في السعر فمثلاً جنيه الملك فاروق هناك حالة متهالكة لورقة العملة تجعل سعره 30 جنيها فقط، أما هناك حالة متوسطة تصل بسعر الورقة لـ200 جنيه، ويمكن أن يزيد كلما كانت حالة الورقة جديدة ليصل لـ1000جنيه، أما الـ5جنيه الملك فاروق تبدأ من 75 جنيها وتصل إلى 500 جنيه في الحالة الجيدة، كما أن فئة الـ10جنيهات البنك الأهلي فترة الخمسينات، تتراوح سعرها بين 30 إلى 70 وتصل لـ150 إذا كانت حالة الورقة جيدة، وجنيه فترة الستينات بـ10جنيهات، و10 جنيهات الستينات تسمى «العشرة البني» و10 جنيه النخيل فترة الأربعينات بـ100جنيه للحالة المتهالكة وتزيد في السعر تدريجيا.

العملات المصرية القديمة

وأوضح أن العشرة قروش والخمسة قروش أنواع وأسعار، حيث إن الخاصة بجمهورية مصر العربية تباع الإثنين ب5جنيه، أما الجمهورية العربية المتحدة، تزيد في السعر، وهناك أيضا الدولة المصرية وكل منها بسعر مختلف، فضلا عن ربع جنيه النهضة فترة السبعينات 10 جنيهات، وربع جنيه الستينات 50 جنيها، أما العملات المعدنية، الستينات والسبعينات بـ2جنيه للعملة، والملاليم الملكية تباع العملة الواحدة بـ10جنيهات، وتختلف العملات بين المعدن والفضة.

وأكد أن العملات المميزة والنادرة والتي تصل سعرها لمبالغ كبيرة لا توجد بالأسواق، لذلك نصح جميع الهواة أو من يتأثر بما يعرض عبر السوشيال ميديا لا يشتري تلك العملات التي في أحيان كثيرة مزيفة لأن العملات النادرة لا تتواجد إلا قليلًا.

العملات المصرية القديمة



