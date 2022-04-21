الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مسابقة إذاعة القرآن الكريم رمضان 2022

الأوقاف
الأوقاف

نستعرض لكم فى هذا التقرير تفاصيل مسابقة إذاعة القرآن الكريم في شهر رمضان 2022، حيث تصدرت مواقع البحث الإلكتروني البحث عن مسابقة إذاعة القران الكريم رمضان 2022، مع بداية العشر الآواخر من شهر رمضان.

وقد أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مسابقة يومية بالتعاون بين الوزارة وإذاعة القرآن الكريم طوال الشهر الكريم، تعنى بفهم معاني القرآن الكريم، بجوائز يومية ومجمعة مقدمة من الوزارة، وتذاع يوميا على إذاعة القرآن الكريم، وسنعلن لاحقا عن وقت إذاعتها.

مسابقة إذاعة القرآن الكريم رمضان 2022

وذكرت الوزارة فى بيان اليوم، إن الجوائز اليومية، للمسابقة هي: (500) جنيه ومجموعة من سلسلة "رؤية"، ويعلن اسم الفائز يوميًّا في إذاعة القرآن الكريم. 


جوائز مسابقة إذاعة القرآن الكريم المجمعة

- الفائز الأول: عشرة آلاف جنيه. 
- الفائز الثاني: خمسة آلاف جنيه. 
- الفائز الثالث: ثلاثة آلاف جنيه. 
- الفائز الرابع: ألفا جنيه.
- عشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة ألف جنيه، إضافة إلى مجموعة من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير لكل فائز. 

وأوضحت وزارة الأوقاف، آلية الاشتراك في المسابقة: 
- الإجابات اليومية ترسل على موقع وزارة الأوقاف (أوقاف أونلاين) على الرابط المحدد للمسابقة (من هنا)، ويعلن اسم الفائز وجائزته يوميًّا.

- وترسل الإجابات المجمعة ورقيًّا أو إلكترونيًّا على إذاعة القرآن الكريم في موعد أقصاه 15 شوال 1443هـ.

مسابقة إذاعة القرآن الكريم رمضان 2022

ومسابقة إذاعة القرآن الكريم رمضان 2022، بالتعاون بين الوزارة وإذاعة القرآن الكريم طوال الشهر الكريم، تعنى بفهم معاني القرآن الكريم، بجوائز يومية ومجمعة مقدمة من وزارة الأوقاف، وتذاع يوميا على إذاعة القرآن الكريم، وسنعلن لاحقا عن وقت إذاعتها.

مسابقة دينية في حفظ القرآن الكريم بمركز شباب مطروح

150 طفلًا من أبناء الوفد يتقدمون لاختبارات مسابقة الحزب لحفظة القرآن الكريم

 

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وائل لطفي

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