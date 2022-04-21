الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب التحريات فى اتهام قهوجى بقتل عامل بمنشأة ناصر

طعن
طعن

طلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية في اتهام قهوجي بقتل عامل بمنشأة ناصر للوقوف على ملابسات الواقعة، كما أمرت بتشريح جثة المجنى عليه وتكليف مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

كانت قد نجحت أجهزة الأمن في ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة باستخدام الأسلحة البيضاء، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص أمكن تحديد طرفيها (طرف أول "قهوجى "توفى إثر إصابته بجرح طعنى") وعثر بجواره على سلاح أبيض "خنجر" - طرف ثان (عامل "مصاب بجروح بالرأس والوجه") .

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب رفض المتوفى دفع القيمة الإيجارية لغرفة يقطنها ملك الطرف الثانى تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض باستخدام أسلحة بيضاء "عُثر على إحداها بجوار المتوفى" محدثان ما بهما من إصابات والتى أودت بحياة الأول بينما لاذ الثاني بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "سكين" المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبسه.

النيابة تحريات اتهام قهوجي قتل عامل منشأة ناصر تشريح جثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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