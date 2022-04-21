التصريح بدفن جثة طفلة دهستها سيارة فى أصفيح

تجرى النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها فى مصرع طفلة دهستها سيارة في أصفيح، كما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما صرحت بدفن الجثة.

وكان قد تلقى مدير أمن الجيزة إخطارا من مأمور مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة يقيد بورود إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة طفلة مصابة بكسور وكدمات ونزيف داخلي وادعاء حادث سير ومقيمة بقرية ميت رهينة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وبالتحري والفحص، تبين أنه أثناء تواجد الطفلة للهو أمام منزلها صدمتها سيارة مسرعة وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما تحفظت الأجهزة الأمنية على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.