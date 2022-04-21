قطاع الميكنة والزراعة الآلية يشارك في حصاد القمح بـ 5 آلاف معدة متنوعة

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة استخدام المعدات الحديثة سواء في الزراعة أو الحصاد لتقليل نسبة الفاقد والهدر وأيضا الحفاظ على درجة نقاوة وجودة المحاصيل، حيث تم تزويد قطاع الزراعة الآلية بأحدث المعدات والآلات اللازمة للزراعة والحصاد ولأول مرة يصل حجم المعدات لأكثر من 5 آلاف معدة متنوعة منتشرة في 135 محطة ميكنة على مستوى الجمهورية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية أن 40 كومباين تعمل حاليا في حصاد محصول القمح في توشكي فور افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لموسم الحصاد بالإضافة إلى 16 جرار بالدسكات لعملية التأمين أثناء الحصاد و2 ورشة متنقلة و10 سيارات 2 كابينة لحصاد نحو 65 ألف فدان في توشكى، ‏بالاضافة إلى 10 كومباين في الفرافرة لحصاد نحو 10 آلاف فدان.

وقال الأشقر إن القطاع يشهد حاليا نهضة كبيرة وأنه مستعد لموسم حصاد القمح الذي سوف يستمر لمدة شهرين من الآن وايضا لحصاد محصول البنجر في مطلع يونيو المقبل، لافتا إلى أن معدات القطاع تقوم حاليا بالتجهيز لزراعة المحصول التالي للقمح وهو محصول الذرة الشامية سواء عمليات الحرث أو التسوية بالليزر على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه تم افتتاح محطتين جديدتين للزراعة الآلية في منطقتي المغرة وغرب غرب المنيا لخدمة منتفعي المليون ونصف المليون فدان كما أن القطاع لديه العديد من المعدات الثقيلة التي يتم استخدامها في الأراضي الصحراوية سواء في الزراعة أو الحصاد، مؤكدا أن محطات الميكنة والزراعة الآلية تقدم خدماتها لجميع المزارعين على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة.