سعر الذهب اليوم عيار 21 في ختام التعاملات

تباين سعر الذهب اليوم عيار21 في ختام التعاملات، حيث بدأت التعاملات اليوم بهبوط سعر الجرام الواحد 70 جنيهًا، ليفتتح السعر بـ 1045 للجرام، بعد أن أغلق سعر جرام الذهب عيار 21 أمس مرتفعًا بسعر 1115 جنيهًا للجرام الواحد.

وأدى تباين أسعار الذهب خلال اليوم لارتفاع البحث عن سعر الذهب اليوم عيار21 في ختام التعاملات من قِبل المقبلين على الزواج والمستثمرين في المعدن الأصفر، وكذلك متابعة أسعار الدولار والأحداث العالمية التي من شأنها التأثير على ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.

وتستعرض «الدستور» خلال التقرير التالي، سعر الذهب اليوم عيار21 في ختام التعاملات وأسباب ارتفاع الأسعار وانخفاضها في السوق المحلية.

سعر الذهب اليوم عيار21 في ختام التعاملات

انخفض سعر جرام الذهب اليوم مقارنة بالأمس نحو 15 جنيهًا للجرام الواحد، الذي أغلق أمس على سعر 1115 جنيهًا للجرام الواحد ويغلق اليوم على سعر 1100 جنيه للجرام.

بينما تباينت أسعار الذهب اليوم خلال تعاملات اليوم الخميس ليبدأ سعر عيار الـ 21 بـ 1045 جنيهًا للجرام الواحد ويرتفع حتى يصل إلى 1100 جنيهًا.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية

يعود ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية إلى عدة أسباب منها ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية، وأيضًا ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية، كما يعود ارتفاع سعر الذهب إلى العرض والطلب والإقبال على الشراء بسبب اقتراب عيد الفطر المبارك وارتباطه بالمناسبات المختلفة مثل الزواج والخطوبة.

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سعر الذهب اليوم الخميس 21 أبريل 2022

سعر جرام الذهب عيار 24: 1257 جنيهًا، مقارنة ببداية التعامل 1194 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: 1100 جنيهات، مقارنة ببداية التعامل 1045 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18: 943 جنيهًا، مقارنة ببداية التعامل 896 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: 8680 جنيه.

سعر الذهب العالمي 1947 دولارا للأونصة.

أسعار مصنعية الذهب في السوق المحلية

تتراوح نسبة المصنعية ما بين 7 إلى 10% من سعر جرام الذهب، والتي تختلف من محل وغيره داخل الصاغة، ويتراوح سعر المصنعية ما بين 30 إلى 65 جنيهًا للجرام الواحد.