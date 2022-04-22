السيد همام يتابع أعمال الطرق ومحطات المعالجة ببرج العرب

أجرى المهندس سيد أحمد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، جولة تفقدية لمتابعة سير كافة المشروعات الجاري تنفيذها من أعمال الطرق والمسطحات الخضراء وشبكات الري ومحطات المعالجة بالحي الأول والثالث والمنطقة الصناعية بالمدينة.

وأجرى «أحمد همام» جولته التفقدية برفقة مديري الإدارات بالجهاز ومعاوني رئيس الجهاز بالحي السكني الأول والمناطق الصناعية.

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب أعمال صيانة المسطحات الخضراء بالحي السكني الأول، حيث وجه بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة البنود المدرجة بكراسات الشروط والاهتمام بمستوى أداء الأعمال ونظافة المسطحات الخضراء.

كما تابع أعمال تنفيذ الطرق داخل المناطق الصناعية، وأصدر تعليمات شديد اللهجة حول موقف المخالفات والإشغالات، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الحفاظ على البنية الأساسية ورفع مستوى الطرق داخل المنطقة، مؤكداً على ضرورة استكمال تنفيذ الخطط الموضوعة وفق برامج زمنية محددة.

وواصل سيد أحمد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، جولاته داخل أحياء المدينة حيث قام بالمرور داخل الحي السكني الثالث ومناطق إسكان دار مصر، ووجه خلال جولته بالعمل على إزالة كافة مخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والاهتمام بمستوى النظافة ورفع صناديق القمامة أولًا بأول.

وكلف رئيس جهاز إدارة الطرق بإعداد خطة عمل لرفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء، كما وجه بمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين المستفيدين، مؤكداً على ضرورة عمل حصر الاحتياجات اللازمة الأساسية والضرورية للمواطنين ووضع برامج زمنية محددة لاستكمالها والمتابعة المستمرة مع كافة الجهات المعنية بتقديم هذه الخدمات.

وفي سياق متصل قال السيد همام إن الجهاز يسعى للاتصال الدائم المباشر بين القيادات التنفيذية والمواطنين لتقديم أفضل الطرق لحصول المواطن على الخدمات وحل كافة المشاكل والمعوقات الخاصة بالسكان، مؤكدًا على الحرص الدائم على لقاء السكان داخل الأحياء السكنية والعمل على حل المشاكل والمعوقات التي تواجههم.

وأفاد رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب، بأنه في إطار تقديم الخدمات الخاصة بالمواطنين عن طريق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين فقد تم تطبيق نظام الشباك الواحد للتعامل مع المواطنين أصحاب الهمم وكبار السن، موضحاً أنذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات السلطة المختصة بالتواصل الدائم والمستمر لتلبية احتياجات المواطنين داخل المدن العمرانية الجديدة.