السعودية تدين تفجير مدرسة ثانوية ومركزًا تعليميًا فى كابول

أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم، التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مدرسة ثانوية، ومركزًا تعليميًا غربي العاصمة الأفغانية كابول، وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجددت الوزارة، في بيان بحسب وكالة الأنباء السعودية، التأكيد على تضامن المملكة مع الشعب الأفغاني الشقيق ووقوفها معه في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب؛ ورفضها لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

وقدمت الوزارة، العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللشعب الأفغاني الشقيق، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.