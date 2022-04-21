الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تدين تفجير مدرسة ثانوية ومركزًا تعليميًا فى كابول

السعودية
السعودية

أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم، التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مدرسة ثانوية، ومركزًا تعليميًا غربي العاصمة الأفغانية كابول، وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وجددت الوزارة، في بيان بحسب وكالة الأنباء السعودية، التأكيد على تضامن المملكة مع الشعب الأفغاني الشقيق ووقوفها معه في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب؛ ورفضها لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

وقدمت الوزارة، العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللشعب الأفغاني الشقيق، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

الخارجية السعودية المملكة للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت مدرسة ثانوية العاصمة الأفغانية مدرسة ثانوية الشعب الأفغاني العنف والتطرف الأعمال الإجرامية

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وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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