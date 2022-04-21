برلماني: مشروعات استصلاح الأراضي طفرة غير مسبوقة تحسب للقيادة السياسية

أكد محمد عبد الله، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إشارة البدء في موسم حصاد القمح بمنطقة توشكى، يؤكد اهتمام الدولة بملف القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية التي تستهدف الدولة تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

أضاف عضو مجلس النواب، في تصريحات له اليوم، أن ما تقوم به الدولة، حاليًا، من مشروعات قومية لاستصلاح الأراضى الجديدة يعد طفرة ونهضة زراعية غير مسبوقة، تحسب للقيادة السياسية الحالية.

وتابع عبدالله: الرئيس السيسي يسعى من خلال هذه المشروعات إلى إحياء مصر الزراعية من جديد، مشيرًا إلى النجاح الذى تحققه مشروعات الاستصلاح الزراعي مثل منطقة توشكى.

أشار إلى أهمية رؤية القيادة السياسية في التركيز علي المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي المصري، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى المحاصيل التي نجحت مصر في تصدر المراكز الأولي عالميا في إنتاجها وتصديرها مثل الفراولة والموالح والزيتون.

وشهد الرئيس السيسي، الخميس، بدء موسم حصاد القمح في منطقة توشكى جنوب الوادي، بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.