الخميس 21 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: مشروعات استصلاح الأراضي طفرة غير مسبوقة تحسب للقيادة السياسية

محمد عبد الله
محمد عبد الله

أكد محمد عبد الله، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إشارة البدء في موسم حصاد القمح بمنطقة توشكى، يؤكد اهتمام الدولة بملف القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية التي تستهدف الدولة تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

أضاف عضو مجلس النواب، في تصريحات له اليوم، أن ما تقوم به الدولة، حاليًا، من مشروعات قومية لاستصلاح الأراضى الجديدة يعد طفرة ونهضة زراعية غير مسبوقة، تحسب للقيادة السياسية الحالية.

txt

بعد إطلاق موسم القمح.. أبرز المعلومات عن «توشكى الخير» فى أسوان

txt

الرئيس السيسى يعطى الإشارة ببدء موسم حصاد القمح فى توشكى

وتابع عبدالله: الرئيس السيسي يسعى من خلال هذه المشروعات إلى إحياء مصر الزراعية من جديد، مشيرًا إلى النجاح الذى تحققه مشروعات الاستصلاح الزراعي مثل منطقة توشكى.

أشار إلى أهمية رؤية القيادة السياسية في التركيز علي المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي المصري، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى المحاصيل التي نجحت مصر في تصدر المراكز الأولي عالميا في إنتاجها وتصديرها مثل الفراولة والموالح والزيتون.

وشهد الرئيس السيسي، الخميس، بدء موسم حصاد القمح في منطقة توشكى جنوب الوادي، بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة. 

مجلس الوزراء قمح مستقبل وطن استصلاح الأراضي المشروع موسم حصاد القمح مشروعات الاستصلاح

مواد متعلقة

بعد إطلاق موسم القمح.. أبرز المعلومات عن «توشكى الخير» فى أسوان

الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح في توشكى (بث مباشر)

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

الأكثر قراءة

المئات يشيعون جنازة 3 أشقاء لقوا مصرعهم فى حادث سير بدمياط

إخلاء سبيل سيدة المترو فى «التعدى على 3 فتيات»

أول تعليق رسمى من وزارة الصحة بشأن الالتهاب الكبدى الغامض (خاص)

سيدة تخلع زوجها بعد بتر ساقه: «خلانى أشتغل وأصرف عليه وعلى أبوه وإخواته»

غضب أولياء أمور طلاب الثانوية بعد منع الكتاب المدرسي.. و«التعليم» تطمئنهم

بدء عمليات التبريد لحريق مستشفى تحت الإنشاء بـ6 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

إعلان.. إعلان.. إعلان

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

حسين دعسة

القدس خط أحمر.. و«بينيت» يبحث عن التصعيد العسكرى

د هند جاد

نور العقول.. ليس من عمل الشيطان

خالد عكاشة

مزيد من الاحتقان والشروخ داخل البيت الشيعى العراقى

ماجد حبته

منتصف الطريق إلى الإليزيه

كريم فرغلى

ناس مش عارفة ربنا

لواء. محسن الفحام

الطفل المصرى قضية أمن قومى

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى

فلسطين: إسرائيل تعمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى